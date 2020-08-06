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İlker Püren: "Keçiörengücü'ne gelen her teknik adam ve her oyuncu mutlaka kendini geliştireceği...

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, "Buraya gelen her teknik adam ve her oyuncu bu kulüp içerisinde çalıştığı süre zarfında mutlaka kendini geliştireceği ortamlar buluyor" dedi.

İlker Püren:
06.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:22

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, "Buraya gelen her teknik adam ve her oyuncu bu kulüp içerisinde çalıştığı süre zarfında mutlaka kendini geliştireceği ortamlar buluyor" dedi.

Yeni sezona yaptığı antrenman ile 'Merhaba' diyen TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör İlker Püren basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulübün kurumsal bir yapısı olduğu ve bu yapı içerisinde çalışmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu vurgulayan İlker Püren, "Keçiörengücü geçtiğimiz sezon hem oynadığı futbolla hem ortaya koyduğu performans ile izleyenlerin takdirini kazanmış bir takım. İlk 6'ya girip play-off ya da ilk 2'den üst lige çıkma şansını yakalayamasa da istatistiksel verileri ve ortaya koyduğu performans bu işte ne kadar ciddi olduklarının bir göstergesi. Baktığımız zaman kulüp yapısını göz önünde bulundurduğumuzda kendi yapım ile son derece örtüştüğü görmekteyim. Özellikle bu pandemi süreci ile beraber kulüp yapılarına baktığımızda ekonomik olarak çok sıkıntılı kulüpleri görüyoruz. Başkan Sedat Tahiroğlu 14 yıl boyunca bu kulübe çok ciddi yatırımlar yaparak kulübü kurumsal bir hale getirmiş. Bu kurumsallaşma içerisinde çalışmak, mücadele etmek son derece mutluluk ve onur verici. Çünkü ülkemizin oyuncu yetiştirmeye ve genç oyunculara ihtiyacı var. Bu kulüpte Türkiye için bir şans diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Buraya gelen her teknik adam ve her oyuncu bu kulüp içerisinde çalıştığı süre zarfında mutlaka kendini geliştireceği ortamlar buluyor"

Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu ile ilk görüşmeye geldiğinde istediği ilk şeyin takımın kimliğini korumak olduğunu dile getiren Püren, şöyle devam etti:

"Çünkü burada oturmuş bir yapı, oyun düzeni ve oyun sistemi var. Genç oyuncular iyi kanalize olmuşlar. Hala gelişmekte ve geliştirebileceğimiz oyuncu sayısı çok fazla. Bu sebepten çok fazla transfer yapıp takımın genel yapısını bozmadan hareket etmek istiyoruz. Sözleşmesi biten oyuncular var. Bu sene göz önünde olup transferi gündemde olan futbolcuların kulüpten ayrılması söz konusu. Ayrılan oyuncular olsa bile buraya dahil edeceğimiz oyuncular, bu kulüp yapısına uygun oyunculardan olacak. Bu konuda hiçbir acelemiz yok. Transferin son günü gelsin ama bu kulübe uygun oyuncu gelsin. Bu kulüp yarışmacı olduğu kadar geliştirmeci bir kulüp. Buraya gelen her teknik adam ve her oyuncu bu kulüp içerisinde çalıştığı süre zarfında mutlaka kendini geliştireceği ortamlar buluyor. Bu kulüpte futboldan başka bir şey düşünmene gerek yok. Bu kulübün zaten yüzde 60'ı hazır yüzde 40'ı da bu teknik ekip, oyuncular ve personele kalıyor açıkçası. Kulübün kimliğine uygun futbolcuları transfer ederek hem yarışmacı kimliğimizi ortaya koyup hem de geliştirici özelliğimiz ile birlikte bu oyuncuların geçtiğimiz seneye oranla bir tık ileri taşıyabilirsek zaten bu bizim için bir başarı. Serkan hoca geçtiğimiz sezon bu takıma çok ciddi bir oyun formatı uygulamış. Herkesin takdirini topladı. Bu bizim için bir avantaj. Çünkü biz de oynatmayı düşünen, sistemsel olarak bir şeyleri uygulamaya çalışan bir ekibiz. Bizim yapacağımız sadece farklı pencereden baktığımızda kendi adımıza bir iki tane anekdotu sahaya yansıtmak olacak. Bütün çalışmalarımızda bu yönde."

"250'ye yakın oyuncu izledik ama hala kulübün yapısına uygun oyuncu tespit edemedik"

Futbolda en sancılı dönemin transfer dönemi olduğuna dikkat çeken İlker Püren, "Bu oyuncu yetenekli biz bunu alalım' demek yetmiyor. Bu oyuncunun 1-2 senelik performansı, karakter özellikleri, gelişime açık mı? Değil mi? Kulüp yapısına uygun mu? Bu soruların hepsinin cevabını bulup transfer gerçekleştirmek çok zor. Biz anlaştığımız günden bu yana 500 - 600 oyuncu ismi geldi. Hepsini gözden kaçırmadan ekibim ile izlemeye çalışıyoruz. 200-250'ye yakın oyuncu izledik ama hala kulübün yapısına uygun oyuncu tespit etmiş değiliz. Hiç acele etmiyoruz. Şu an belirlediğimiz 3-4 oyuncu var ama yine de araştıracağız. Bu kulübe en uygun oyuncuyu transfer etmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

"Uyum içerisinde güzel bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum"

Teknik heyette bulunanların kendisi için çok değerli olduğunu belirten Püren, "Sadece burada bizimle olsunlar diye getirdiğim arkadaşlar değil. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayarak bizimle çalışmayı kabul ettiler. Tek tek baktığınızda Altan Aksoy, Türk futboluna mal olmuş, Ahmet Cingöz yıllarca profesyonel futbol oynamış ve üst liglerde hocalık yapmış. Mustafa İşçelebi Ankaragücü'nde, Osmanlıspor'da, Ankaraspor'da ve Adana Demirspor'da deneyimleri var. Bence Türkiye'deki en iyi analizcilerden. Kendisi hem performans hem analiz biriminin başında olacak. Eser Pamukkale Üniversitesi mezunu kendisini geliştiren güncel bir arkadaşımız ondan çok faydalanıyoruz. Nail yıllarca bu liglerde çalışmış çok deneyimli çok tecrübeli ve karakter olarak üst düzey. Uyum içerisinde güzel bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah kulübümüze faydalı olacağız" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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