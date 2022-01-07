İlker Özdemir'den Başkan Ergün'e Veda Ziyareti

MANİSA (Bültenler) - Konya'ya tayini çıkan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e makamında veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün, İlker Özdemir'e kahve fincan takımı ve Manisa'nın Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltten oluşan kitap serisini hediye etti. Başkan Ergün, 2018 yılında Manisa'ya atanan ve Konya'ya tayini çıkan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir'e Manisa'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletirken, yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti.

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