İlker Özdemir'den Başkan Ergün'e Veda Ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlker Özdemir'den Başkan Ergün'e Veda Ziyareti

İlker Özdemir'den Başkan Ergün'e Veda Ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya'ya tayini çıkan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e makamında veda ziyaretinde bulundu.

MANİSA (Bültenler) - Konya'ya tayini çıkan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e makamında veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün, İlker Özdemir'e kahve fincan takımı ve Manisa'nın Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltten oluşan kitap serisini hediye etti. Başkan Ergün, 2018 yılında Manisa'ya atanan ve Konya'ya tayini çıkan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir'e Manisa'ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletirken, yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti.

Kocasını öldürdü, kayınvalidesi ve kayınpederi şikayetçi olmadı

Kocasını öldürdü, kayınvalidesi ve kayınpederi şikayetçi olmadı

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title