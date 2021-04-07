İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli hayatı ve biyografisi! İlker Kaleli kaç yaşında, nereli?
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İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli hayatı ve biyografisi! İlker Kaleli kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli hayatı ve biyografisi! İlker Kaleli kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İlker Kaleli, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İlker Kaleli hakkında merak edilenler. İlker Kaleli hayatı ve biyografisi. İlker Kaleli kimdir?

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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İlker Kaleli merak konusu oldu. İşte İlker Kaleli hakkında merak edilen İlker Kaleli kimdir, İlker Kaleli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İLKER KALELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Mayıs 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli:İstanbul

Boy: 1,77 m

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.

Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir. 6 dil bildiği ifade edilen İlker Kaleli'nin İngilizce aksanının, Londra'da yaşadığı dönemden geldiği düşünülüyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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