İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı
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İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı

İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, 3 yıl önce ayrıldığı Burçin Terzioğlu'nu Instagram hesabındaki 'takip edilen kişiler' listesinden çıkardı.

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, 3 yıl önce ayrıldığı Burçin Terzioğlu'nu Instagram hesabındaki 'takip edilen kişiler' listesinden çıkardı. Kaleli, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile ilişkiye başladığını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu.

Bodrum'da gözlerden uzak birliktelik yaşayan çiftin, Instagram hesaplarında paylaştıkları aşk sözleri takipçileri tarafından beğenilmişti.

"Poyraz Karayel" dizisinde başrolleri paylaşan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu ise 3.5 yıllık beraberliklerini 3 yıl önce sonlandırmıştı. Ancak iki oyuncu da Instagram hesaplarındaki 'takip edilen kişiler' listesinden birbirlerini çıkarmamıştı. Kaleli, geçtiğimiz gün eski sevgilisini takibi bıraktı.

'DOST OLARAK KALDIK' DEMİŞTİ

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok."

İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'ya olan aşkını bu fotoğrafı paylaşıp ilan etmişti. 'Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere...'

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, Çeşme'de görüntülenmişti. İkilinin romantik anları objektiflere yansımıştı.

Kaynak: Hürriyet

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