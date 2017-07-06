İlker Başbuğ'un Dosyası Ergenekon Dosyası'ndan Ayrıldı

İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ ile birlikte 19 sanığın yargılandığı dosyası, "Genelkurmay Başkanları ve kuvvet komutanlarının yargılaması yüce divanda yapılır" maddesi gereğince ana dava dosyasından ayrılmasına karar verdi. Mahkeme oy birliği ile dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.



Ölen 11 sanığın davasının düşürülmesine karar veren mahkeme heyeti, Yargıtay tarafından bozulan kararda da haklarında tüm suçlamalardan beraat verilen 21 kişi hakkında beraat kararı verdi. Danıştay saldırganı Alparslan Aslan'ın dosyası da Ankara'ya gönderildi.



İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Yargıtay'ca yeniden yargılama yapılması için bozulan Ergenekon Davası'nda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi. Açıklanan 4 sayfalık gerekçeli kararda, Ergenekon dava süreci anlatıldıktan sonra son duruşmada savcının da mahkemenin, söz konusu dosyayla ilgili yargılama yetkisinin olmadığına ilişkin mütalaa verdiğine dikkat çekildi.



"KOMUTANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI BAŞBAKANIN İZNİNE TABİ TUTULDU"



Kararda, "11 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen kanun maddesi gereğince Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanları hakkında soruşturma açılması Başabakan'ın iznine tabi tutulmuş başbakan tarafından kamu davasının açılmasına gerek görülürse soruşturma dosyasının yüce divan sıfatıyla yargılama yapılmak üzere anayasa mahkemesine gönderileceği kuralı getirilmiştir. Bu soruşturma yöntemine ilişkin düzenlemenin davanın açılmasında sonra, ancak hükmün kesinleşmesinde önce yürürlüğü girmesi nedeniyle sanık hakkında uygulanıp yasanın öngördüğü şekilde izin alınması davanın devamı için şart olacaktır" denildi.



"BU KONUDAKİ DEĞERLENDİRMEYİ YÜCE DİVANIN YAPMASI UYGUNDUR"



Kararda yasa maddesinin 2010 yılındaki referandumla yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, "Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar" hükmü ile sanığın yargılama merciinin Yüce Divan olarak değiştirilmiş olmasına, usule ilişkin bir düzenleme olması nedeniyle yürürlüğe girmesinden sonra yapılan yargılama işlemlerine uygulanması gerekmesine rağmen Yüce Divan yerine Ağır ceza mahkemesinde dava açılması ve yargılamaya bu mahkemede devam edilmesi anayasaya ve yasalara açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Bu konudaki değerlendirmenin asıl davaya bakacak olan yüksek mahkeme Yüce Divan tarafından yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir"" ifadeleri yer aldı.



İDDİA EDİLEN SUÇLAR GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DÖNEMİNE AİT...



Kararda Başbuğ'a yöneltilen suçlamaların Genelkurmay Başkanlığı görevi ile ilgili olduğu belirtilerek, "Her ne kadar mahkemece sanığa atılı suçların kapsamında kalmadığı ve eylemlerin göreviyle ilgili bulunmadığı kabul edilerek yargılamaya devam edilmişse de, isnat olunan suçlara ilişkin iddia edilen eylemlerin (internet andıçları, genelkurmay döneminde yaptığı basın açıklamaları ve sanığın bilgisi haricinde üçüncü kişilerin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmeleri...) yürütmekte olduğu genelkurmay başkanlığı görevinin kendisine sağladığı kolaylık ve avantajla gerçekleştirildiği, suçlara ilişkin eylemlerin sanığın doğrudan görevi ile ilgili olduğu anlaşılmıştır" denildi.



"BAŞBUĞ'A BAĞLI OLARAK SUÇ İŞLEDİKLERİ İDDİASIYLA DİĞER SANIKLARDA YÜCE DİVAN'A..."



Yapılan tensip değerlendirmesinde ilker Başbuğ'un 2008-2010 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı görevini yaptıktan sonra orgeneral rütbesiyle emekliğe ayrıldığı kaydedilerek, sanıklar Mehmet Bülent Sarıkahya ve Meryem Kurşun'un Genelkurmay Başkanlığı emrinde sivil memur olarak görev yaptıkları diğer sanıklar, Dursun Çiçek, Mustafa Bakıcı, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Hüseyin Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Ziya ilker Göktaş, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, Alaettin Sevim, Orhan Güçlü, Murat Uslukılıç'ın ise yine genelkurmay başkanlığı emrinde subaylar oldukları belirtildi.



Bu nedenlerle genelkurmay başkanı olan Başbuğ dışındaki 18 sanığın Başbug'a bağlı olarak suç işledikleri iddia edilmesi nedeniyle bir arada yargılanması gerektiği sonucuna varıldığı belirtildi.



AVUKATLARI DERHAL BERAAT TALEP ETTİ



Başbuğ ve diğer askerlerin avukatlarının mahkemelerine beraat talebiyle dilekçe verdiklerine de değinilen kararda, "Ancak uyma kararı verilen Yargıtay bozma ilamında açıkça vurgulandığı üzere mahkememiz bu konuda görevsizdir" denildi.



İDDİANAMAEDEKİ SEVK MADDELERİYLE YÜCE DİVAN'A GÖNDERİLDİ



Kararda, sanık İlker Başbuğ ve bağlantılı suç işledikleri iddia olunan sanıklar, Mehmet Bülent Sarıkahya ile Meryem Kurşun'un iddianamelerindeki sevk maddeleri gereğince yargılanmaları için dosyanın Yüce divan sıfatıyla yetkili ve görevli anayasa Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle hükmetti.



ÖLEN 11 KİŞİNİN DAVASI DÜŞTÜ



Mahkeme, Ergenekon dava dosyasında sanık olarak yer alan ve ve bu süreç içinde hayatını kaybeden 11 sanğın davasının düşürülmesine karar verdi. Hayatını kaybeden isimler şöyle; Arif Doğan, Ayşe Asuman Özdemir, Emcet Olcaytu, Fatih Derdiyok, Hüseyin Görüm, Mehmet Koral, Muzaffer Tekin, Münür Kemal Yavuz, Oğuz Alpaslan, Sami Hoştan, ve Ünal İnanç...



YARGITAY'IN BERAAT KARARINI ONADIĞI 21 SANIĞA YENİDEN BERAAT..



İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay tarafından bozulan kararda da haklarında tüm suçlamalardan beraat verilen 21 kişi hakkında ayırdığı dosyayı da karara bağladı. Mahkeme bu 21 kişiye beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, dosyası ayrılan sanıklar dışında kalan tüm sanıklar hakkındaki yargılamanın devamına karar verdi.



DANIŞTAY SALDIRISI DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ



Danıştay saldırganı Alparslan Aslan ile 8 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, bu sanıkların dosyasına yetkisizlik kararı vererek Ankara'daki yetkili mahkemeye gönderdi. - İstanbul