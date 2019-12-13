İlker Başbuğ: Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır

13.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:10

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'yla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Mutabakat kararı için 'olumlu' ifadesini kullanan Başbuğ, bu gelişmenin 'önemli' bir adım olduğunu belirtti.

Başbuğ paylaşımında, "Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır. Türkiye'ye karşı yapılan bazı oyunları bozacağı gözüküyor. Keşke daha önceden yapılsaydı ancak zararın neresinden dönerseniz kârdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

4 PARTİNİN DESTEĞİYLE TBMM'DE KABUL EDİLMİŞTİ

Türkiye-Libya anlaşması Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. İki ülke arasındaki Doğu Akdeniz mutabakatı ile, deniz yetki alanlarının sınırları çiziliyor. Anlaşma, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Partili milletvekillerinin desteğini aldı.

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.

ANLAŞMA TARİHE GEÇTİ

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyı komşusu olan bir ülkeyle bölgedeki stratejik haklarını korumak amacıyla imzaladığı ilk Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması olarak tarihe geçti.

MUHTIRANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ 8 ARALIK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.