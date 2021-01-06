İlker Başbuğ kimdir? İlker Başbuğ kaç yaşında ve nereli? İlker Başbuğ eşi ve çocukları kimlerdir?

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İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?

Mehmet İlker Başbuğ 29 Nisan 1943 yılında Afyonkarahisar'da doğmuştur. İlker Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı olan Türk orgeneraldır.

5. Ağustos 2013'te İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında "darbeye teşebbüs" ve "terör örgütü yöneticiliği"nden müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 7. Mart 2014'te İstanbul 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ'a "özgürlükten yoksun bırakmanın hukûkî olmadığı iddiasının, yerel mahkemece etkili bir şekilde incelenmeden reddedilmesi ve mahkûmiyete ilişkin gerekçeli kararın açıklanmaması"nı gerekçe göstererek tahliye kararı vermiştir.

İlk yılları

Balkan Savaşı'ndan sonra Makedonya'nın Manastır kentinden Afyonkarahisar'a göç etmiş, kökleri Karaman'a dayanan bir ailenin mensubu olan Orgeneral İlker Başbuğ, 29 Nisan 1943'te Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Afyon 27 Ağustos İlkokulu'nda, ortaokul eğitimini Afyon Lisesi'nde ve lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladı.

Askerlik kariyeri

1962 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1971 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1973 yılında Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdikten sonra, Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı'nda karargâh subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Brüksel'de NATO uluslararası askerî karargâhında cari istihbarat plan subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Plan ve Prensipler Başkanlığı, Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51'inci Piyade Tümeni 247'inci Piyade Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1989-1997 arası

İngiltere Harp Akademisi ve NATO Savunma Koleji'nde eğitim gördü. 1989 yılında tuğgeneral rütbesine terfî etti. Tuğgeneral rütbesi ile Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'nda (SHAPE) Lojistik ve Enf. Daire Başkanlığı ile 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1993 yılında tümgeneral rütbesine terfî etti. Tümgeneral rütbesi ile Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve Mons'ta Askerî Temsil Heyeti (NMR) Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1997 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 2. Kolordu Komutanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulundu.

2000-2010 arası

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, dönemin ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile birlikte, Ankara.

2002 yılında orgeneral rütbesine terfi etti. 2002-2003 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay İkinci Başkanlığı, 2005-2006 yıllarında Birinci Ordu Komutanlığı görevlerini müteakip 2006 yılı atamaları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

2008 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. 30 Ağustos 2010 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. "TSK Üstün Cesaret ve Ferâgât Madalyası", "TSK Üstün Hizmet Madalyası" ve "TSK Şeref Madalyası" sahibidir.

Emeklilik

Emekli olduktan sonra "Terör Örgütlerinin Sonu" isimli bir kitap yazdı. "20'nci yüzyılın en büyük lideri: Mustafa Kemal" adlı ikinci kitabını cezaevinde tamamladı. Kitap, yayımlandığı ay Türkiye'de en çok satanlar listesinde ikinci sırada yer aldı. Bir önceki kitabının devamı niteliğinde olan "20inci Yüzyılın En Büyük Lider: Atatürk" isimli üçüncü kitabı, Kasım 2012 tarihinde yayımlandı. "Suçlamalara Karşı Gerçekler" (2013, Kaynak Yayınları), "Nasıl Bir Türkiye" (2015, Kaynak Yayınları), "Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler" (2015, Remzi Kitabevi) ve "Unutulan Ada Kıbrıs" (2016, Kırmızı Kedi) isimli kitapları da vardır. Emekliliği sonrasında, sekiz yılda 10 kitabı yayımlandı.

Özel hayatı

Sevil Başbuğ ile evli ve 2 çocuk babasıdır.