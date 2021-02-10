İlker Başbuğ ifade verdi
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İlker Başbuğ ifade verdi

10.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:59
İlker Başbuğ ifade verdi

ESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 4 Ocak'ta yeni çıkan kitabına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı söyleşide kullandığı sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.

ESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 4 Ocak'ta yeni çıkan kitabına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı söyleşide kullandığı sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Başbuğ, Cumhuriyet Gazetesi'nde verdiği röportajda, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanmıştı. 

İlker Başbuğ, avukatı İlkay Sezer ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nde 4 Ocak'ta yaptığı söyleşide, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanan Başbuğ, bu sözleri nedeniyle hakkında  "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer sosyal medya hesabı üzerinden basın açıklaması paylaştı. Açıklamada, "Müvekkilimiz İlker Başbuğ, kendisi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine bugün ifade vermiştir" dedi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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