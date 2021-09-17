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İlker Başbuğ hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İlker Başbuğ hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Başbuğ için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ yapılanmasının siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle AK Parti milletvekillerinin suç duyurusu sonucu açılan soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ hakkında 'kamu görevlilerine hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Başbuğ'un 2020 yılında bir televizyon kanalına konuk olduğu programda yaptığı FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin değerlendirmeler büyük tepki çekmiş ve bazı milletvekilleri Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Programda 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi ayağı konusunda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Başbuğ şu cevabı vermişti:

"Yani şimdi FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır? Vardır, yani yok dersek bu bir gerçeği inkar olur. Çünkü askeriyenin ta nerelerine sızmış, polise sızmış, yargıya sızmış, üniversiteye sızmış bir örgütün siyasal partilere sızmadığını düşünmek akla ziyandır. Vardır mutlaka. Hatta her partide vardır, olabilir. Ha, bu kimdir? Bu benim bu konuda ben karar verici veya yorum yapıcı olamam. Ben buradan bir düşüncemi madem bu siyasi ayakla ilgili olarak sizde sorduğunuz için somut bir olayı anlatmak isterim ve bu somut olayı incelesinler, üzerine gitsinler. Siyasi ayakla ilgili olarak bir sonuca da ulaşabilirler, ulaşmayabilirler de ben bilemem. Ama ben bir somut olay söylemek isterim madem mevzu oldu. 26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın." - ANKARA

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