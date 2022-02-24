İlker Başbuğ duruşma sonrası açıklama yaptı

ESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hakim karşısına çıktı. Başbuğ, "Bir Anadolu şehrinde doğan halk çocuğuyum ve TSK'ya şerefiyle komutanlık etmiş biriyim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasını tarih hiçbir zaman affetmeyecektir" diyerek beraatini istedi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen İlker Başbuğ ve avukatları katıldı. Gazeteciler ve Başbuğ'un oğlu da pandemi gerekçe gösterilerek duruşmaya alınmadı.

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