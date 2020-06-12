İLKER BAŞBUĞ ADLİYEDE İFADE VERDİ Halil YILMAZ -İdris TİFTİKCİ-Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHAGenelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, bir televizyon kanalında yaptığı konuşması nedeniyle hakkında, "Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Halil YILMAZ -İdris TİFTİKCİ-Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, bir televizyon kanalında yaptığı konuşması nedeniyle hakkında, "Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Başbuğ, ifadenin ardından yaptığı kısa açıklamada, Koronavirüs nedeniyle aylarca evde kaldığını, ilk defa sokağa çıktığını belirterek, "Bugün ilk defa sokağa çıktım aylar sonra. Nedeni de adliyede bugün ifade vermek için geldim" dedi

Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, hakkında açılan soruşturma kapsamında İfade vermek üzere bugün öğleden sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne geldi. Adliyede Avukatı İlkay Sezer ile buluşan Başbuğ, Anayasal Suçlar Bürosu'nda SEGBİS sistemi ile ifade verdi.

KISA BİR AÇIKLAMA YAPTIBaşbuğ, yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından adliye çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Koronavirüs nedeniyle aylarca evde kaldığını, ilk defa sokağa çıktığını söyleyen Başbuğ, "Bugün ilk defa sokağa çıktım aylar sonra. Nedeni de adliyede bugün ifade vermek için geldim" dedi.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞLARDIAK Partili milletvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın ile eski AK Partili milletvekilleri Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İlker Başbuğ hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da yaşayan İlker Başbuğ'un ifadesinin alınabilmesi için talimat yazdığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'a davet göndererek ifadeye çağırmıştı.

Kaynak: DHA