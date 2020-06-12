İlker başbuğ adliyede ifade verdi (1)
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İlker başbuğ adliyede ifade verdi (1)

GENELKURMAY Eski Başkanı İlker Başbuğ, bir televizyon kanalında yaptığı konuşması nedeniyle hakkında, "Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İlker başbuğ adliyede ifade verdi (1)
12.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:20
GENELKURMAY Eski Başkanı İlker Başbuğ, bir televizyon kanalında yaptığı konuşması nedeniyle hakkında, "Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. 

Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, hakkında açılan soruşturma kapsamında İfade vermek üzere bugün öğleden sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek ifade verdi 

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ ŞİKAYETÇİ OMUŞLARDI

AK Partili milletvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın ile eski AK Partili milletvekilleri, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İlker Başbuğ hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da yaşayan İlker Başbuğ'un ifadesinin alınabilmesi için talimat yazdığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'a davet göndererek ifadeye çağırmıştı. Adliyede Avukatı İlkay Sezer ile buluşan Başbuğ, Anayasal Suçlar Bürosu'nda SEGBİS sistemi ile ifade verdi. 

Başbuğ ifadenin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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