İlker Başbuğ'a hapis istemi
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İlker Başbuğ'a hapis istemi

İlker Başbuğ'a hapis istemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında bir gazetedeki söyleşisi nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında bir gazetedeki söyleşisi nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Başbuğ'un 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ hakkında kitabına ilişkin bir gazetedeki söyleşi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, İlker Başbuğ 'şüpheli', AK Parti Rize İl Başkanlığı, AK Parti il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 166 kişi 'müşteki' olarak yer aldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 4 Ocak 2021'de Cumhuriyet Gazetesi'ne "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu" dediği anlatıldı. Başbuğ'un söyleşisinde 'darbe' imasında bulunduğunun kaydedildiği iddianamede, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçunu işlediği iddia edildi.

İlker Başbuğ'un savunmasına yer verilen iddianamede, "Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsü olan 1961-1980 dönemini o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirdiğini, suça konu ifadelerin daha önce yine bazı yazarlar tarafından da dile getirildiğini, bugünkü olaylarla herhangi bir şekilde ilişki kurulmasının doğru olmadığını" söylediği ve suçlamaları reddettiği anlatıldı.

Şüpheli Başbuğ'un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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