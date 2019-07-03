İlker Ayrık'a yaz imajı!
Ekranın başarılı ve sevilen yüzü İlker Ayrık, imajını yeniledi. "Yaparsın Aşkım" yarışma programı ile milyonların gönlünde taht kuran Ayrık'ın yeni tarzı beğeni topladı.
Saç ve giyim stilinde değişikliğe giden sempatik sunucu daha enerjik ve sportif görünümü ile yaz ekranına da çok yakıştı, sosyal medyada övgüler topladı.
Renkli sohbetleri, birbirinden eğlenceli oyunlarla "Yaparsın Aşkım", FOX'un en uzun soluklu ve en sevilen programlarından olmaya devam ediyor.
Kaynak: Bültenler
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