İlker Ayrık'a yaz imajı!

Saç ve giyim stilinde değişikliğe giden sempatik sunucu daha enerjik ve sportif görünümü ile yaz ekranına da çok yakıştı, sosyal medyada övgüler topladı.

Renkli sohbetleri, birbirinden eğlenceli oyunlarla "Yaparsın Aşkım", FOX'un en uzun soluklu ve en sevilen programlarından olmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler