İlker Aycı: İade ve iptallerde

27.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:13

Havacılıkta koronavirüs önlemlerine ilişkin konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Bir ücret talep etmeden, mayıs ayına kadar olan bütün bu biletleri değiştirmek, açığa alma konusunda ya da bedelini geri ödeme konusunda tüm yolcularımıza hizmet veriyoruz" dedi.