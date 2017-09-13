İlker Aycı'dan Yeni Uçak Alımına İlişkin Açıklama

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY'nin yeni uçak alımlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede menzil, kapasite ve işletme maliyetleri açısından yeni jenerasyon uçaklar olması nedeniyle 'Boeing 787-900' ve 'Airbus A350' modelleriyle ilgilendiklerini açıkladı.



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY'nin yeni uçak alımları ve yeni uçuş rotalarına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Uçak alımlarıyla ilgili konuya değinen Aycı, menzil ve kapasitenin yanı sıra işletme maliyetleri açısından yeni jenerasyon uçaklar olması nedeniyle Boeing 787-900 ve Airbus A 350 modelleriyle ilgilendiklerini ifade etti.



Hedef, uçuş ağına Sidney ve Mexico City'yi eklemek



Mexico City ve Avustralya'nın Sidney şehrine 2018 yılında uçmayı planladıklarını kaydeden İlker Aycı, "Çalışmalarımızı tamamladığımız zaman uçak tipini ve gidiş şeklini seçmek konusunda en uygun kararı vermek istiyoruz. Sidney bizim ufkumuz, Sidney bizim vizyonumuzda var. Bizim için önemli. Mexico City'i de zaten biliyorsunuz. Bunlar üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.



ABD'denin Florida eyaletinde etkili olan Irma Kasırgası'nın THY'yi nasıl etkilediğine de değinen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bizim için bu küçük bir mesele. Biz zaten tedbirliydik. Uçuşlarımızı önceden yolcularımıza enforme ederek, kestik. Sonra oradaki Türkleri almak üzere ek sefer koyduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL