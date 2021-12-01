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İlkel yöntemlerle tehlikeli ev yıkımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İlkel yöntemlerle tehlikeli ev yıkımı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Korgan köyünde vatandaşların hiçbir güvenlik önlemi almadan gerçekleştirdiği ev yıkımı, görenleri korkuttu.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Korgan köyünde vatandaşların hiçbir güvenlik önlemi almadan gerçekleştirdiği ev yıkımı, görenleri korkuttu.

Şemdinli ilçesine bağlı Korgan köyünde yapılan tehlikeli ev yıkımı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan ilkel yöntemlerle boşaltılan evlerin yıkımı korku dolu anlar yaşattı. İki kişinin can güvenliğini hiçe sayarak duvarlara bağlanan ipi kamyonetle çekmesi, vatandaşları hayrete düşürdü. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan ve herhangi bir şerit çekilmeden gerçekleştirilen yıkım, yoldan geçen insanların da hayatlarını tehlikeye attı. Yıkımı izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti. - HAKKARİ

İlkel yöntemlerle tehlikeli ev yıkımı

İlkel yöntemlerle tehlikeli ev yıkımı

İlkel yöntemlerle tehlikeli ev yıkımı

İlkel yöntemlerle tehlikeli ev yıkımı

İlkel yöntemlerle tehlikeli ev yıkımı

İlkel yöntemlerle tehlikeli ev yıkımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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