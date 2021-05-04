İlkel yöntemlerle çalışan çiftçiler iftar saatine kadar tarlalarını ekiyor
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İlkel yöntemlerle çalışan çiftçiler iftar saatine kadar tarlalarını ekiyor

İlkel yöntemlerle çalışan çiftçiler iftar saatine kadar tarlalarını ekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde çiftçiler, dedelerinden kalma yöntemlerle sabahın erken saatlerinde başlayıp iftar saatine kadar pirinç ekimi yapıyor.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde çiftçiler, dedelerinden kalma yöntemlerle sabahın erken saatlerinde başlayıp iftar saatine kadar pirinç ekimi yapıyor.

Siirt'te korona virüs tedbirleri nedeniyle insanlar evlerine kapanırken tarım işçileri çalışmaya devam ediyor. Ramazan ayına denk gelen ekim zamanı sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, iftar saatine kadar çalışıyor. Pirinç ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan köy halkı sulak arazilerde tohumları toprakla buluşturdu. Erenler mezrasında tamamen yerli ve organik ekimi yapılan ve ana kaynağı su olan pirinç köylülerin deden kalma yöntemlerle ekimi yapılıyor.

Yıllardır aynı yöntemle pirinç ektiklerini belirten çiftçi Cemil Beydoğan, tarlalara su verilmesinin ardından daha sonra atlarla tarlaları sürerek tohumları toprakla buluşturduklarını söyledi. Beydoğan, "Pirinç tohumunu toprakla buluşturmaya başladık. Geçen sene yaklaşık 20-30 ton arasında pirinç hasadı aldık. Bu yıl kuraklık nedeniyle hasadı daha düşük bir tonla bekliyoruz" dedi. - SİİRT

İlkel yöntemlerle çalışan çiftçiler iftar saatine kadar tarlalarını ekiyor
İlkel yöntemlerle çalışan çiftçiler iftar saatine kadar tarlalarını ekiyor
İlkel yöntemlerle çalışan çiftçiler iftar saatine kadar tarlalarını ekiyor
İlkel yöntemlerle çalışan çiftçiler iftar saatine kadar tarlalarını ekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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