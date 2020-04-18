İlkel teleferik vagonunun çarptığı Revzagül, öldü GİRESUN'un Espiye ilçesinde, yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin çelik halatının kopması sonucu hızla hareket eden vagonun çarptığı Revzagül Aslan (5), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Espiye ilçesinde, yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin çelik halatının kopması sonucu hızla hareket eden vagonun çarptığı Revzagül Aslan (5), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Espiye ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aslan, iddiaya göre, yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferikle tarlasına hayvan gübresi taşımaya başladı. Bu sırada teleferiğin çelik halatının kopmasıyla hızla hareket eden vagon Revzagül Aslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk, ağır yaralandı. Babası tarafından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Giresun

Kaynak: DHA