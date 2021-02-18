İlkel şartlarda yaşamayı öğrendiler
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İlkel şartlarda yaşamayı öğrendiler

18.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:34
İlkel şartlarda yaşamayı öğrendiler

Bağcılar Belediyesi izci liderleri, izci çocukları daha iyi yetiştirebilmek amacıyla Türkiye İzcilik Federasyonu'nun Bolu Aladağ'da düzenlediği Kış Kampçılığı Liderlik Kursu'na katıldı.

Bağcılar Belediyesi izci liderleri, izci çocukları daha iyi yetiştirebilmek amacıyla Türkiye İzcilik Federasyonu'nun Bolu Aladağ'da düzenlediği Kış Kampçılığı Liderlik Kursu'na katıldı. İlkel şartlarda yaşayan liderler, iglo yapmadan hayvan izi takibine ve kar eriterek su elde etmeye kadar zorlu bir eğitimden geçtiler.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Bolu Aladağ'da Kış Kampçılığı Liderlik Kursu düzenlendi. Türkiye genelinden 27 izci liderinin katıldığı etkinlikte Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden iki izci lideri yer aldı. Katılımcılar, izcileri daha iyi eğitebilmek amacıyla Aladağ'ın zorlu şartlarında bir hafta geçirdiler.

HAYVAN İZİ TAKİP ETTİLER

İzci liderleri için elektrik başta olmak üzere çağın bütün getirilerinden uzakta Kan Tuzla Yaylası'nda ilkel hayat sürecekleri bir ortam ayarlandı. Liderler, çadır kurma, ateş yakma, odun kesme, barınak yapma, iglo yapma, yemek pişirme, hayvan izi takibi, buzlu suya düşeni kurtarma teknikleri eğitimine tabi tutuldu. Katılımcıların hepsi tecrübeli olmasına rağmen zaman zaman kış şartlarında sıkıntılar da yaşadılar. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat eden izci liderleri tek kişilik çadırlarda kaldılar.


İlkel şartlarda yaşamayı öğrendiler
İlkel şartlarda yaşamayı öğrendiler
İlkel şartlarda yaşamayı öğrendiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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