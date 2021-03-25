İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası'nda finale yükseldi
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İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası'nda finale yükseldi

25.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:11
İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Milli sporcu İlke Özyüksel, Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Milli sporcu İlke Özyüksel, Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen ve Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 2021 yılının ilk Dünya Kupası'nda kadın sporcuların ön eleme müsabakaları tamamlandı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel, toplamda 1052 puan alarak ön eleme müsabakalarını 7'nci sırada bitirdi ve yarın yapılacak finalde yarışmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlı sporculardan İpek Akşin topladığı 1011 puanla 13'üncü, Sıdal Aslan 984 puanla 21'inci, Yaren Nur Polat ise 937 puanla 24'üncü sırayı elde etti.

Erkeklerde ise milli sporcular Arda Selçuk, Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan, bugün elemelerde finale yükselme mücadelesi verecek.

Organizasyon, 28 Mart Pazar günü katılımcı ülkelerin kadın ve erkek takımlarından oluşan "Karışık Bayrak Yarışları" ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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