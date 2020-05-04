İlkbaharın sarıya boyadığı kanola tarlasında piyano keyfi
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İlkbaharın sarıya boyadığı kanola tarlasında piyano keyfi

İlkbaharın sarıya boyadığı kanola tarlasında piyano keyfi
04.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:04

Samsun'da yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, güzelliğiyle baş döndüren sarı çiçeklerin arasında piyano çalmanın keyfini çıkardı.

Samsun'da yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, güzelliğiyle baş döndüren sarı çiçeklerin arasında piyano çalmanın keyfini çıkardı.

Yakakent 100. Yıl Ortaokulunda müzik öğretmeni olan 41 yaşındaki Ceylan, doğa ve müzik tutkusuyla dikkati çekiyor.

Yakakent ilçesinde küçük kulübesindeki doğayla iç içe hayatını zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Cemil öğretmen, koronavirüs tedbirlerinin sürdüğü bu günlerde de şehir hayatından uzak olmanın avantajlarını yaşıyor.

Müzik aletlerini de doğaya taşıyan Ceylan, bu kez Bafra ilçesinde ilkbaharın gelişiyle sarıya boyanan kanola tarlasının kenarında piyano çaldı.

Sarı çiceklerin arasında Ceylan'ın dokunuşları ile piyano tuşlarından yükselen melodiler, doğanın kusursuz görüntüsüne karıştı.

"Doğanın farklı yerlerinde müzik yapıyorum"

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanola çiçeklerinin açtığını öğrendikten sonra Bafra ilçesine geldiğini söyledi.

Doğanın içinde piyano çalmanın ayrı bir keyif olduğunu ifade eden Ceylan, "İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı durumdan biraz daha kendimizi doğaya atarak rahatlamaya, stres atmaya çalışıyoruz. Ben sürekli doğanın farklı yerlerinde müzik yapıyorum. Bugün de burası nasip oldu." dedi.

Koronavirüs nedeniyle uzak kaldığı öğrencilerini özlediğini anlatan Cemil öğretmen, koronavirüsle ilgili kişisel olarak alması gereken tedbirlere dikkat ettiğini, bu süreç geçene kadar herkesin kurallara uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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