Erzurum, Ağrı ve Ardahan'a ilkbahar mevsiminin ilk gününde kar yağdı

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Ardahan ve Ağrı'ya ilkbahar mevsiminin ilk gününde yağan Kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

İlkbaharın ilk ayı olan martta karla kaplanan Erzurum'un tarihi yapılarında güzel manzaralar oluştu.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar, binaların çatıları ve bazı yollar karla kaplandı.

Ağrı ve Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Ağrı'nın Hanak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri de kar yağışı altında gerçekleşti.