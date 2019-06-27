Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilkbaharda yeterli yağış olmaması nedeniyle buğday, arpa ve şeker pancarı veriminde geçen yıla oranla düşüş yaşandığını belirtti.

Başkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının ilk günlerinde yağışın bol olduğunu ancak nisan ve mayıs aylarındaki yağış azlığının çiftçileri kaygılandırdığını söyledi.

Son bir ayda düşen yağış miktarının yetersizliğinden ekili alanlarda istenilen verimin alınamadığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Ülkemizin birçok yerinde sel felaketi yaşanırken bölgemizde kuraklık yaşanıyor. Ekili alanlara baktığımızda toprakta ciddi çatlama var. İlkbaharda yeterli yağış olmadı. Ekinler yer yer kurudu. Hububatın sarardığı, başakın çıkmadığı yerler var. Özellikle buğday, arpa ve şeker pancarında ciddi bir düşüş yaşanmakta. Devletimiz yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçimizin borcunu faizsiz olarak ertelemesini talep ediyoruz. Çünkü devletimiz güçlüdür. Odamıza 11 bin kayıtlı çiftçimiz var."

Kaynak: AA