İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı
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İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı

İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

İlkbaharda uzun yıllar yağış ortalaması, normaline göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı.

İlkbaharda uzun yıllar yağış ortalaması, normaline göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ilkbahar mevsimi (mart, nisan, mayıs) yağış ortalaması 168 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de bu yılın ilkbaharında 131,1, geçen yılın ilkbahar mevsiminde 185,7 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de ilkbahar yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine oranla da yüzde 29 azaldı.

Bu ilkbaharda en fazla yağış 311 milimetre ile Düzce'de, en az yağış 59 milimetreyle Şanlıurfa'da kaydedildi.

Yağış, Orta ve Batı Karadeniz, Giresun, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik çevreleri, Kırklareli'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde normal değerlere göre yüzde 40'tan fazla arttı. Aydın, Burdur, Antalya, Niğde, Erzurum, Malatya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde ise yüzde 60'ları aşan düşüş kaydedildi. Burdur, Şanlıurfa ve Mardin son 50 yılın en düşük 2. ilkbahar yağışını alan iller olarak kayıtlara geçti. İlkbaharda Düzce, son 50 yılın en yüksek ilkbahar yağışını aldığı tespit edildi.

İlkbaharda yağışlar, Marmara ve Karadeniz Bölgesi haricindeki diğer bölgelerde azaldı.

İlkbaharda normaline göre en fazla yağış azalması ise yüzde 54 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar yağışları son 50 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçen yılla karşılaştırıldığında yağış en fazla Marmara ve Karadeniz bölgelerinde arttı.

"Hazirandan itibaren ülkemizin büyük bir kısmında yağış var"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, Türkiye'de ilkbahar mevsiminde yağışların azaldığını, sadece Marmara ve Karadeniz'de yağışın arttığını söyledi.

Şaylan, "İlkbahar mevsiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun iç kısımları, Ege'nin güney kısımları, Antalya ve onun iç kısımlarında kuraklık gözüktü. Mayıs ayında ülkenin büyük bir kısmında kuraklık arttı. Bu dönemde düşen yağışlar çok fazla değil. Yağışların az düşmesi özellikle bitkilerin gelişmeye başladığı, sulama suyu ihtiyaçlarını arttığı bu dönemde önemli. Haziran ayından itibaren ülkemizin büyük bir kısmında yağış var. Hatta bazı bölgelerde şiddetli yağışlar. Bazen bu şiddetli yağışlar fayda yerine zarar da getirebilir." diye konuştu.

2021 ilkbaharında yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler2021 ilkbahar mevsimi (mm)Normal (mm)Geçen Yıla Göre Değişim (%)Normaline Göre Değişim (%)
Marmara188,1154,812 artma22 artma
Ege124,615715 azalma21 azalma
Akdeniz115,5163,135 azalma29 azalma
İç Anadolu102,6139,412 azalma26 azalma
Karadeniz186,4173,78 artma7 artma
Doğu Anadolu128,2205,652 azalma38 azalma
Güneydoğu Anadolu78,8172,970 azalma54 azalma

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı - Haberler
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