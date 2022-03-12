KASTAMONU - İlkbaharda yağan kar Ilgaz Yurduntepe'de kayak sezonunu nisan sonuna uzatacak

Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe'de ilkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzaması, hem turizmcileri hem de kayakseverleri mutlu etti.

Kar kalınlığının yarım metreye kadar düştüğü kayak merkezinde, mart ayında gelen yağışın ardından kar kalınlığı yeniden 1 metreyi aştı.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçirme imkanı buluyor.

Güzel pistleriyle dikkati çeken Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Kayak merkezi, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

"Bölgede en geç sezonu biten kayak merkeziyiz"

Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine, sezonun oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Bu yıl sezonun 25 Aralık'ta başladığını anlatan Sönmezışık, "Bol karlı, bereketli bir sezon yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yoğun kar bekleniyor. Son dönemde yağan karla sezonun nisan ortasına kadar uzayacağı anlaşılıyor, eğer olağanüstü bir hava koşulu olmazsa." dedi.

Sezondan memnun olduklarını vurgulayan Sönmezışık, şunları belirtti:

"En çok memnun olduğumuz husus, bütün ilçelerimizden, çevre iller ve ilçelerinden çocukların gelmesi oldu. Onları da kayakla, kızakla buluşturduk. Yurduntepe olarak bir hedefimiz var, burayı marka bir yer haline getirerek bölge turizmine katkı sunmak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızı karla, kızakla, kayak sporu ve doğayla buluşturabilmek."

Sönmezışık, tesislerinde kayak sezonunun uzadığına işaret ederek, "Normalde mart ortası gibi burada sezon bitme noktasına geliyor. Yurduntepe'nin rakımı yüksek, doğası kayak sporuna çok uygun olduğu için nisan ayını bulabiliyoruz. Etrafta kar kalmasa bile pistlerimizde kar oluyor. Bölgede en geç sezonu biten kayak merkezi biz oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kayak yapmak için Yurduntepe'ye gelen Esma Duruş, "Kayak yapmak için her fırsata buraya geliyorum. Hemen hemen her hafta sonu buradayım. Sezon, son yağan karla muhtemelen nisan ortasına kadar uzadı. Hala da kar yağışı görünüyor. Bu yüzden çok mutlu ve keyifliyiz. Tüm kayakseverleri burada görmek istiyoruz. Sadece kayakseverler değil, doğa harikası Yurduntepe'yi herkesin görmesi gerekiyor diye düşünüyorum." diye konuştu.