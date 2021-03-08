İlkbaharda etkili olan kar yağışı Doğu Anadolu'da hayatı olumsuz etkiledi (2)

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Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da ilkbaharda yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da ilkbaharda yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrı

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, yüksek kesimler başta olmak üzere kenti beyaz örtü ile kapladı.

Kardan dolayı vatandaşların iş yerleri önündeki karları küreklerle temizlediği kentte, belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez