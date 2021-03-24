İlkbahar-yaz modasında öne çıkan renkler; deniz mavisi ve beyaz
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İlkbahar-yaz modasında öne çıkan renkler; deniz mavisi ve beyaz

24.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:41
İlkbahar-yaz modasında öne çıkan renkler; deniz mavisi ve beyaz

Hazır giyim markası DeFacto, İlkbahar / Yaz Kadın Koleksiyonu'nda öne çıkan renklerin deniz mavisi ve beyaz olduğunu duyurdu.

Hazır giyim markası DeFacto, İlkbahar/ Yaz Kadın Koleksiyonu'nda öne çıkan renklerin deniz mavisi ve beyaz olduğunu duyurdu. Marin stilinin öne çıktığı koleksiyonda, deniz havasının şehre taşınacağı bildirildi.

DeFacto'nun İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nda yer alan çizgili mavi beyaz elbiseler, gömlekler ve hasır şapkaların denizden bir esinti sunduğu açıklandı. Açıklamada, "Tarihi 1800'lü yıllara kadar dayanan marin modası lacivert, beyaz ve kırmızının hakimiyetinde zarif şeritlerin etkisinde 'giy-çık' konsepti sunuyor. İncecik kumaşlar ve farklı formlarda kıyafet modelleri ile deniz havasını şehre taşıyor. Koleksiyonda yer alan çizgili elbiseler ve gömlekler stilin anahtar parçaları olarak görünüyor. Tarzın öne çıkan rengi olan deniz mavisi ve beyaz; pantolondan gömleğe, elbiseden tişörte kadar birçok tasarımda yer alıyor" denildi.

Tasarımlara markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve mağazalardan ulaşılabileceği bildirildi.


İlkbahar-yaz modasında öne çıkan renkler; deniz mavisi ve beyaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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