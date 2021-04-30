İlkbahar yağmurları kuraklık korkusu yaşayan Antep fıstığı üreticilerini memnun etti

İlkbahar yağmurları, genetik yapısı nedeniyle "yok yılı" yaşayan Antep fıstığında yüzleri güldürdü.

İlkbahar yağmurları, genetik yapısı nedeniyle "yok yılı" yaşayan Antep fıstığında yüzleri güldürdü.

Gaziantep'in Araban ilçesinin kırsal kesimlerinde bulunan 120 bin dönüm alandaki fıstık bahçelerindeki ağaçlar çiçek açıp, meyve verdi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, ilçede Antep fıstığı tarımının önemli olduğunu aktararak, "İlçemizde fıstık bir yıl tutar, bir yıl tutmaz, yani bir yıl var senesi, bir yıl da yok senesidir. Arabanlı Antep fıstığı üreticilerimiz fıstığa tarımsal ilaç atmaz, tamamen organik yetiştiriliyor. Atalarımızdan, babalarımızdan kalan Antep fıstığı bahçelerimiz bahar yağmurlarıyla yok senesinde bile güzel oldu, yüz güldürdü."

Altun, kuraklık korkusu yaşayan Arabanlı Antep fıstığı üreticilerinin yeşillenen fıstık ağaçlarının çiçek açması ve meyve vermesinin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama