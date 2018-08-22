İlkbahar Sıcak Geçti, Bağ Bozumu Erken Başladı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, şarap üretim firmasına ait 17 üzüm çeşidinin bulunduğu 425 dekarlık bağlarda, bu yıl nisan ayının sıcak geçmesi nedeniyle eylülde başlaması gereken bağ bozumu, erken başladı.

Elmalı ilçesinde 1999 yılında oluşturulan bağlardaki üzümlerden şarap üretimi yapan Likya Şarapları firması, yılda 1 milyon şişe kapasiteli üretim tesislerinde 500 bin şişe üretim yapıyor. Diğer 500 bin şişelik kapasite ise şarapları yıllandırmak amaçlı kullanılıyor. Elmalı'nın uzun yıllar önce kaybolmuş yerel bir türü olan ve 15 yıl önce bir çobanın kılavuzluğunda 200 yaşlarında keşfedilen bir asmadan 13 yıl süren Ar-Ge çalışmalarıyla çoğaltılmasıyla elde edilen Acıkara cinsi üzümle birlikte 17 tür üzüm çeşidi, 425 dekar alanda üretiliyor.

DOĞA ERKEN UYANDI

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özkan, bu yıl ilk defa Elmalı'da üzümlerin hasat dönemi olan bağ bozumunun ağustos ayında başladığına işaret etti. Özkan, "Kısmetse 2018 hasadını açıyoruz. Bizde hiç olmayan bir şey. Bağlar bir ay erken uyandı ve hasat 2 hafta öne kaydı. Bu yıl 14 gün erken hasadın başlamasının nedeni erken uyanma. Nisan ayının sıcak geçmesi nedeniyle ay sonu uyanması gereken üzümler bir ay öncesinden uyandı. Mevsimsel değişiklikler nedeniyle iki hafta öne geldi. Aslında serin bir yaz, çok sıcak değil ama ilkbaharın sıcak geçmesi neden oldu. Diğer meyvelerde de aynı durum söz konusu. Doğa erken uyandı bu sene" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ ÜZÜM ÇEŞİTLERİ

425 dönüm dekar alanda 17 çeşit üzüm üretimi yaptıklarını belirten Burak Özkan, bağ bozumu sürecinin iki ay devam edeceğini açıkladı. Bağ bozumunda üzüm çeşidine göre 20-50 arasında çalışanın görev alacağını aktaran Özkan, bağ bozumu süresince Elmalı'ya çok sayıda yerli ve yabancı turist turları düzenlendiğini söyledi. Özkan, bağbozumuna tanıklık etmek isteyenlerin de üzüm toplayabildiklerini aktardı. Bağlarda dünyanın soylu üzümleri olarak anılan Cabernet, Sauvignon, Merlot, Syrah, Malbec, Pinot noir, Chardonnay ve Sauvignon cinsi üzümler bulunduğunu belirten Özkan, en özelinin ise Elmalı'nın kaybolmuş ve 15 yıl önce bir çobanın kılavuzluğunda 1100 metre rakımda bulunarak 13 yıllık bir çalışma sonrası çoğaltılan Acıkara üzümü olduğunu kaydetti.

FRANSA'YA BİLE İHRAÇ EDİLİYOR

İç pazarın yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada olmak üzere dört ülkeye ihracat yapan firma, bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen yarışmalarda aralarında 2012, 2015 ve 2016 yıllarında 'En İyi Türk Üretici' ödülleri de dahil olmak üzere toplamda 150'nin üzerinde ödül kazandı. - Antalya