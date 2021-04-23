İlkbahar renklerine bürünen Kızılırmak Deltası göçmen kuşlarla şenlendi
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İlkbahar renklerine bürünen Kızılırmak Deltası göçmen kuşlarla şenlendi

İlkbahar renklerine bürünen Kızılırmak Deltası göçmen kuşlarla şenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göçmen kuşlarla hareketlendi.

Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göçmen kuşlarla hareketlendi.

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de yer aldığı 56 bin hektar alanı kaplayan delta, ilkbahar renklerine büründü.

İrili ufaklı çok sayıda gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, göçmen kuşlarla şenlendi.

Bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlenen, Türkiye'deki 487 kuş türünden 358'inin görülebildiği delta, baharda doyumsuz manzaralar sunuyor.

Nesli tükenmekte olan kuşlar, yırtıcı hayvanlar ve kemirgenleri barındıran, manda ve yılkı atlarının da görülebildiği deltaya, leylek göçleri ise devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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