İlkbahar meyveleri tezgahlarda yerini aldı

İlkbahar mevsiminin vazgeçilmezlerinden kivi, çilek ve muz gibi meyveler Afyonkarahisar'daki pazar tezgahlarında yerini alırken, fiyatlar 10 TL'den başlıyor.

Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarlarında ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilkbahar meyveleri de tezgahlarda yerini aldı. Özellikle çocukların çok sevdiği çilek, kivi ve muz gibi meyveler vatandaşlara tarafından büyük ilgi görürken, fiyatları ise dikkat çekiyor. Pazarda çilek 10 ila 12 TL arasında satılırken kivinin fiyatı 8 ila 11 lira arasında değişiyor. Yerli muzun çıkmasıyla birlikte 10 TL'den satışa sunulan muza da ilgi oldukça fazla. Pazarcı esnafı erik ve şeftalinin tane ile satıldığını, ancak şuan için pazarda bulunmadığını belirterek ilkbahar meyvelerinin turfanda dönemi olmasından dolayı fiyatların biraz yüksek olduğunu dile getirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı