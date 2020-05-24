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İlkbahar aylarının yağışlı geçmesi lahana üreticisini sevindirdi

Türkiye'de lahana üretiminde Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan Niğde'de çiftçiler, bahar yağışlarının bol olmasıyla dolayısıyla üretim alanını genişletti.

İlkbahar aylarının yağışlı geçmesi lahana üreticisini sevindirdi
24.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:30

Türkiye'de lahana üretiminde Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan Niğde'de çiftçiler, bahar yağışlarının bol olmasıyla dolayısıyla üretim alanını genişletti.

Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, lahana fidesi dikimi devam eden Hüsniye köyünde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl yaklaşık 17 bin dekar alanda lahana üretimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl 19 bin dekar alanda üretim yapılacağını belirten Önal, "Lahana üretiminin yoğun yapıldığı Hüsniye köyü, Sazlıca beldesi ve Kaynarca köylerinde üretim alanı arttı. Üretim devam ediyor, köylü her şeye rağmen üretmeye çalışıyor. Pahalılığa, krize, hastalığa rağmen üretmeye çalışıyor ama organize olamadığından üretimden gelen gücünü kullanamıyor." dedi.

Geçen yıl yaklaşık 150 bin ton ürün elde edildiğini, bu yıl daha fazla rekolte beklediklerini aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Bahar yağmurları çok yaradı, yüzümüzü güldürdü. Yer altı sularımız arttı, göletlerimiz doldu, Allah yüzümüze baktı. Bahar yağışlarının yüksek olması, üreticiye güven verdi. Su sıkıntısı olduğu zaman üreticinin beli bükülüyor. Bu sene suyun bol olması üretim alanının artmasına vesile oldu. Üreticilere güven geldi. Daha fazla alana ekmeye başladılar ve daha fazla üretecekler."

Önal, bölgede mevsimlik işçilerin de çalışmaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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