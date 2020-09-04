İlkay İşler kimdir? İlkay İşler kaç yaşında nereli? İlkay İşler hangi pozisyonda oynuyor? İlkay İşler hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden İlkay İşler, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, İlkay İşler kaç yaşında nereli? İlkay İşler hangi pozisyonda oynuyor? İlkay İşler hangi takımlarda oynadı? İlkay İşler kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan İlkay İşler, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, İlkay İşler kimdir? İlkay İşler hangi takımlarda oynadı? İlkay İşler kaç yaşında nereli? İlkay İşler hangi pozisyonda oynuyor? İLKAY İŞLER KİMDİR? Doğum tarihi: 23 Mart 2001 Kaç yaşında: 19yaşında Boy: 1,72 m Mevkiisi: İlkay İşler, 23 Mart 2001İstanbul, Sarıyer'de dünyaya gelmiştir. Koç burcudur. Beşiktaş takımı alt yapısında futbol hayatına adım atmış, U15, U16, U17 ve U19 takımlarında forma giymiştir. İlkay İşler, Beşiktaş ileU14 2019 yılında 50 Bin Euro karşılığında Beşiktaş takımı ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Genç oyuncu Orta sahanın ortası, sağı ve solunda oynayabiliyor.