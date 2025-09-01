İlkay Gündoğan uçak takip kodu ne, İlkay Gündoğan İstanbul'a ne zaman geliyor?

Edinilen bilgilere göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan'ın transferinde büyük oranda mutabakata vardı. Şimdi gözler, yıldız oyuncunun İstanbul'a hareketi ve uçuş bilgilerine çevrilmiş durumda.

İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Galatasaray, 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunu yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

MANCHESTER CITY'DEKİ BAŞARILARI

İlkay Gündoğan, Pep Guardiola yönetiminde Manchester City'nin son yıllarda elde ettiği zaferlerde önemli bir paya sahip oldu. Ayrıca takım kaptanı olarak da sahadaki liderliğiyle öne çıktı.

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a katılması halinde Avrupa futbolunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

UÇUŞ BİLGİLERİ

İlkay Gündoğan'ın İstanbul yolculuğuna dair uçuş bilgileri ise henüz açıklanmadı.