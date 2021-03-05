İlkay Gündoğan, Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülüne aday
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İlkay Gündoğan, Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülüne aday

05.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:38
İlkay Gündoğan, Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülüne aday

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, şubat ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, şubat ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Ruben Neves ve Raphinha ile birlikte adaylar arasında yer aldı.

Türk asıllı Alman futbolcu, ligde ocak ayının oyuncusu seçilmiş ve kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanmıştı.

İngiltere'de sezonun en formda isimlerinden olan İlkay, Manchester City'de oynadığı 30 maçta 13 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Hande Soral Cemal Hünal Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlkay Gündoğan, Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülüne aday - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:38:27. #1.14#
title