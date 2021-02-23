İlkay Gündoğan, Manchester City'nin başarısının sırrını açıkladı Açıklaması
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İlkay Gündoğan, Manchester City'nin başarısının sırrını açıkladı Açıklaması

23.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:18
İlkay Gündoğan, Manchester City'nin başarısının sırrını açıkladı Açıklaması

İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, takımın son dönemde aldığı başarılı sonuçların arkasında teknik direktör Pep Guardiola'nın olduğunu belirtti.

İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, takımın son dönemde aldığı başarılı sonuçların arkasında teknik direktör Pep Guardiola'nın olduğunu belirtti.

İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Borussia Mönchengladbach'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "İyi bir günde, grup aşamasında Shakhtar Donetsk'e yaptıkları gibi herkesi yenebilirler. Çok fazla kaliteye, enerjiye ve güce sahipler." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken İlkay, performansının kendisini memnun ettiğini kaydederek, "Farklı bir rolde oynuyorum. Rakip ceza sahasına yaklaşmaya çalışıyorum ve daha saldırganım. Bu, beni daha fazla gole götürüyor. Ancak çok gol atmam daha iyi oynadığım anlamına gelmez." yorumunu yaptı.

"Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü"

Ligde üst üste 13. maçını kazanan ve tüm kulvarlarda 25 maçtır kaybetmeyen Manchester City'nin durumuna da değinen İlkay, teknik direktör Pep Guardiola'yı başarının adresi olarak gösterdi.

İspanyol çalıştırıcının doğru zamanda doğru taktikler uyguladığını anlatan İlkay, "Pep Guardiola, takımda bir şeylerin yanlış ve eksik olduğunu gördü. Nasıl savunma yapacağımıza ve topla nasıl oynayacağımıza dair birkaç şey ayarladı. Bunlar doğru adımlardı ve bizi inanılmaz sonuçlara götürdü. Bu yüzden Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü. Aralık ayında şimdiki pozisyonumuzda olacağımızı hiç düşünmemiştim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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