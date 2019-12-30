İlkay Gündoğan'ın 2019'da Attığı En Güzel Goller
Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, takımının yerel kupaları domine ettiği sezonda önemli rol oynadı ve kritik gollerle takımına katkı sağladı. İşte İlkay'ın 2019 yılında ağları havalandırdığı güzel golleri..
30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18
Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, takımının yerel kupaları domine ettiği sezonda önemli rol oynadı ve kritik gollerle takımına katkı sağladı. İşte İlkay'ın 2019 yılında ağları havalandırdığı güzel golleri..
Kaynak: Dugout
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