İlkay Gündoğan'dan sevgilisi Sara Arfaoui'ye nazar boncuklu teklif
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İlkay Gündoğan'dan sevgilisi Sara Arfaoui'ye nazar boncuklu teklif

İlkay Gündoğan'dan sevgilisi Sara Arfaoui'ye nazar boncuklu teklif
Hürriyet - Haberler | Magazin

EVLİLİK YOLUNDAManchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve İtalyan model Sara Arfaoui, yaz başında Çeşme'ye gelip tatil yapmıştı.

EVLİLİK YOLUNDA

Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve İtalyan model Sara Arfaoui, yaz başında Çeşme'ye gelip tatil yapmıştı. Aşklarını ilan eden sevgililer, şimdi evlilik yolunda.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz günlerde Sara Arfaoui'ye evlenme teklif etti. "Evet" yanıtını veren İtalyan güzel, mutluluğunu sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

Nazar boncuklu kolyesini gösteren Sara Arfaoui, teklif sırasında Gündoğan'ın kendisine yüzüğün yanında bu hediyeyi de verdiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, İtalyan sevgilisi Sara Arfaoui ile tatil için Türkiye'ye tercih etmişti. Türk asıllı Alman oyuncu, hem memleket hasretini giderdi hem de sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Futbolcu, İtalyan sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan yayınlayarak, aşkını ilan etmişti.

Kaynak: Hürriyet

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İlkay Gündoğan'dan sevgilisi Sara Arfaoui'ye nazar boncuklu teklif - Haberler Magazin
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