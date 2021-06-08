İlkay Gündoğan'dan anlamlı bağış
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İlkay Gündoğan'dan anlamlı bağış

İlkay Gündoğan'dan anlamlı bağış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi bonusunu yeni bir suni çim saha yapımına destek olması için Almanya'daki çocukluk kulübüne bağışladı.

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi bonusunu yeni bir suni çim saha yapımına destek olması için Almanya'daki çocukluk kulübüne bağışladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, İngiliz kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldikleri için kendisine ödediği 300 bin Euro'luk başarı bonusunu futbola ilk başladı kulüp olan Hessler 06 kulübüne bağışladı. İngiliz basınında yer alan habere göre kulübün suni bir çim saha inşa etmesi için harekete geçen başarılı oyuncu, yaptığı bu destekle çocukluğunda formasını giydiği kulübün en kısa sürede bir sahaya kavuşmasını sağlayacak. Oyuncunun menajeri ve aynı zamanda amcası olan İlhan Gündoğan yaptığı açıklamada, "Çocukluğumuzun büyük bir bölümünü burada geçirdik. Kulübe hala çok yakınız. İlkay, birçok çocuğun suni bir saha olmadığı için ayrıldığını duyunca bundan çok etkilendi" diye konuştu. Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 46 maçta 17 gol atma başarısı gösteren 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en çok gol attığı sezonunu geride bıraktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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