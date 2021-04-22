İlkay Gündoğan'a göre Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ehvenişer
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İlkay Gündoğan'a göre Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ehvenişer

İlkay Gündoğan'a göre Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ehvenişer
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiliz kulübü Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 2024-2025 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek yeni UEFA Şampiyonlar Ligi formatının, Avrupa Süper Ligi projesiyle karşılaştırıldığında ehvenişer olduğunu söyledi.

İngiliz kulübü Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 2024-2025 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek yeni UEFA Şampiyonlar Ligi formatının, Avrupa Süper Ligi projesiyle karşılaştırıldığında ehvenişer olduğunu söyledi.

İlkay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herkes Avrupa Süper Ligi'ne odaklandığı için yeni Şampiyonlar Ligi formatının yeterince konuşulmadığına değinerek, "Hep daha fazla maç isteniyor. Oyuncuları düşünen kimse yok mu? Yeni Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Ligi'ne kıyasla ehvenişer. Mevcut format zaten çok iyi çalışıyor. Bu nedenle hem oyuncular hem de taraftarlar için dünya futbolunun en popüler kulüp organizasyonu." ifadelerini kullandı.

"İsviçre sistemi" olarak bilinen modele geçileceğini duyuran UEFA, katılımcı sayısının 32'den 36'ya, grup aşamasındaki maç sayısının da 6'dan 10'a yükselmesine karar vermişti.

20 takımla düzenlenmesi planlanan Avrupa Süper Ligi'nin grup aşamasında ise her takımın 18 karşılaşmaya çıkacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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