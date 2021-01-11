İlkay Aydemir'den heptatlonda Türk atletizm tarihinin en iyi derecesi

İstanbul'daki Salon Deneme Yarışmaları'nda İlkay Aydemir, Türkiye atletizm tarihinde heptatlon branşında bugüne dek yapılan en iyi puana imza attı. İki hafta önce U23 rekoru kırarken yaptığı 5226 puanı 5530'a yükselten İlkay, büyükler rekoruyla ilgili incelemenin tamamlanmasıyla bu rekoru da eline geçirebilecek.

Ataköy Atletizm Salonu, hafta sonunda 22 yaşındaki İlkay Aydemir'den tarihi bir performans izledi. Aydemir, heptatlonda üst üste başarılarına bir yenisini daha ekledi ve 5530 puanla tüm zamanlarda Türkiye'deki en iyi puana imza attı. İlkay'ın bu derecesi Türkiye Atletizm tarihinde en iyi derece olarak kayda geçti, ancak bu derecenin rekor tescili, TAF kayıtlardaki eski rekor derecesiyle ilgili başlatılan incelemenin sonuçlanmasından sonra yapılabilecek.

İlkay, ilk günkü 2947 puanın üzerine ikinci güne 8.36'lık 60 metre engelli PB (kişisel en iyi) ile başladı. Sırıkta 5.10 atlayan milli atlet, son yarışma olan 1000 metrede de 2: 51.58 ile bir başka PB yaparak gün sonunda 5530 puana ulaştı. Aydemir, bu derecesiyle geçen ay başlayan yeni salon sezonunda da dünya listesinin zirvesine yerleşmiş oldu.İlkay Aydemir, Avrupa listesinden 12 ismin alınacağı Avrupa Salon Şampiyonası için de bir avantaj yakaladı. Genç atlet, şu anda liderlikte olduğu listede şubat ayının sonunda 12 isim arasına girerse, tarihte heptatlon branşında Avrupa Salon'da yarışabilen ilk Türk atlet olacak.BÜYÜKLER REKORU İNCELEMEDEHeptatlonda Türkiye büyükler rekoru olarak 1997 yılında tescil edilen ve ABD'nin Oregon eyaletindeki Monmouth kentinde Alper Kasapoğlu'nun yaptığı 5612 puanlık derecesinin yanlış hesaplandığı ortaya çıktı. Kasapoğlu'nun yedi branş toplamının 5453 olduğunu World Athletics istatistikçilerine teyit ettiren Türkiye Atletizm Federasyonu , 5612 puanın listeye nereden yazıldığını öğrenmek için inceleme başlattı. TAF'ın kayıtlarındaki sonuca göre puanı 5453 çıkan Kasapoğlu'nun derecesi, inceleme sonrasında gerekirse revize edilecek ve Aydemir'in performansı yeni büyükler rekoru olarak kayda alınacak.

TAF Teknik Kurul Başkanı Yasin Taş, konuyla ilgili "İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Eski milli atletlerimizden Alper Kasapoğlu'nun yıllardır listede duran heptatlon rekorunun yanlış hesaplandığını fark ettik. 5612 puanlık derece, yedi branş hesaplandığında 5453 olması gerekiyor. Yarışma Amerika'da yapıldığı için ölçüm hatası, gönderilen detaylarda yanlışlık olup olmadığını teyit etmemiz gerekiyor. Bu yüzden gerekli yazışmaları yaptık, ulaştığımız World Athletics istatistik yetkilileri de derecenin eldeki sonuçlarla 5453 olması gerektiğini doğruladılar. İncelememiz sonrasında 5612 puanın nasıl listeye girdiğini öğreneceğiz. Bu sürecin ardından da İlkay'ın rekorunu TAF olarak tescil edeceğiz" diye konuştu.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı