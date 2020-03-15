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basketbol, İlkadım, Sinop, Spor

İlkadımlı basketbolcular Anadolu Şampiyonası'nda

İlkadım Belediye Spor Kulübü U18 Kız Takımı 10-14 Mart 2020 tarihlerinde Sinop'ta yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U18 Kızlar 3'üncü Bölge Şampiyonası'nda yaptığı 4 maçı kazanarak adını Aydın ilinde düzenlenecek olan Anadolu Şampiyonasına yazdırdı.

15.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:00
İlkadımlı basketbolcular Anadolu Şampiyonası'nda

İlkadım Belediye Spor Kulübü U18 Kız Takımı 10-14 Mart 2020 tarihlerinde Sinop'ta yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U18 Kızlar 3'üncü Bölge Şampiyonası'nda yaptığı 4 maçı kazanarak adını Aydın ilinde düzenlenecek olan Anadolu Şampiyonasına yazdırdı.


İlkadım Belediyespor Basketbol Takımı Sinop'ta düzenlenen 3.Bölge Şampiyonası'nda Antrenör Hasan Yaşar ve Can Küntüşlü liderliğinde Eskişehir, Kastamonu, Samsun, Karabük, Bolu ve Ankara illerinin temsilcileri ile düzenlenen müsabakalarda karşı karşıya geldi. Lig usulü olarak yapılan turnuvada ilk olarak Zonguldak Karadeniz Ereğli S.K ile karşılaşan İlkadım Belediyesi U 18 Kız Basketbol takımı maçı 74-47'lik skorla alarak bir üst tura çıktı. Çeyrek final maçını Sinop Bahçeşehir S.K ile oynayan mavi turunculu ekip 77-39'luk skorla adını yarı finale yazdırdı. İki Karadeniz takımının eşleştiği yarı final müsabakasında Samsun Canik Şehit Uğur Birinci ile kozlarını paylaşan İlkadım Belediyespor U-18 Kız takımı 84-50'lik skorla kazanarak adını finale yazdırdı. Final maçında ise Eskişehir'in güçlü temsilcisi Eskişehir Çağdaş Kolejliler ile karşı karşıya gelen İlkadım'lı kızlar 73-49'lık skorla mağlup edip Aydın'da yapılacak olan Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Turnuva sonucunda şampiyonaya katılmaya hak kazanan 4 takım arasına giren İlkadım Belediyespor U-18 Kız Basketbol takımını arayarak sporcuları ve antrenörleri tebrik eden İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "Turnuva boyunca tüm maçlardan namağlup olarak başarılı sonuçlarla ayrılan sporcuların aldıkları her başarı bizleri gururlandırıyor. Bu başarımızı, bu mutluluğumuzu özellikle Başkanımız Sayın Necattin Demirtaş ile paylaştım. Sağ olsun bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Kendisine tekrar takımımız adına çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıl bizleri daha büyük başarılar bekliyor. Basketbol takımımızla başlayan başarılarımızı bireysel sporlarla devam ettireceğiz. Bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum" dedi.


"Öncelikle mutluyuz, gururluyuz. İlkadım Belediyesi Kız Basketbol takımımıza bizlere bu sevinci yaşattığı için çok teşekkür ediyorum" diyerek duygu ve düşüncelerini paylaşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Ben her iki takımımızı da tebrik ediyorum. Centilmenlik içinde geçen bir karşılaşma olduğu anlatıldı. İlçemizin adı basketbol liglerinde anılmaya başlandı. Yeni dönemde de İlkadım Belediyesi olarak takımımızın yanında olacağız. Bu yeni dönemde alt yapımıza da önem vereceğiz. İlkadım ilçemizden yeni basketbolcuların çıkmasını istiyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız. İlkadım Belediyesi olarak hem sportif faaliyetler hem de eğitimle gençlerimize destek olmak amacıyla imkanlarımızı gençlerimizin istifadesine sunmuş durumdayız. Eğitimin yanı sıra gençlerimizin sporla bütünleşmesi adına yeni adımlara olanak sağlayacağız. Ben bu vesile ile Türkiye çapında derecelere imza atarak ilçemizi başarıyla temsil eden ve İlkadım adını büyük bir onur ve gururla duyuran tüm yavrularımızı kutluyor, başta antrenör ve aileleri olmak üzere çocuklarımızı yetiştiren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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