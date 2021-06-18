İlkadım zabıtasından örnek davranış
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İlkadım zabıtasından örnek davranış

İlkadım zabıtasından örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'da akülü engelli aracının şarjının bitmesi dolayısıyla yolda kalan engelli kadının yardımına İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri koştu.

Samsun'da akülü engelli aracının şarjının bitmesi dolayısıyla yolda kalan engelli kadının yardımına İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri koştu.

Zabıta ekipleri, Barış Bulvarı'nda akülü engelli aracının şarjı biten kadının yardım çağrısına duyarsız kalmadı. Yolda mahsur kalan vatandaşın akülü aracını araca yükleyerek Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan engelli derneğine götürdü.

Gösterilen yardımseverlikten dolayı çok memnun olan engelli kadın, İlkadım zabıta ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

İlkadım zabıtasından örnek davranış
İlkadım zabıtasından örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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