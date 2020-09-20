İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim
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İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerini hafta sonu da yoğun şekilde sürdürdü.

İlkadım zabıtasından hafta sonu sıkı denetim
20.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:51

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerini hafta sonu da yoğun şekilde sürdürdü.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu korona virüsü salgınına karşı iş yerlerinde ve düğünlerde alınması gereken önlemlere ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetim öncesi evlenen çiftleri kutlayan zabıta memurları, davetlileri maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İlkadım ilçesinde korona virüsü salgınına karşı mücadeleyi sürdüren İlkadım Belediyesi, pandeminin yayılmaması, hastalığın sağlıklı kişilere buluşmaması için denetimlerini sürdürüyor. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini restoran, kafe ve alışveriş merkezi, düğün gibi çok sayıda insanın bir araya geldiği noktalarda yoğunlaştırıldı. Denetimlerde, iş yeri sahiplerine almaları gereken önlemler tekrar hatırlatılırken, gerekli önlemleri almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı da belirtildi. Ekipler son dönemde aralarında berber, çay bahçesi, internet kafe, bilardo salonu, ganyan bayinin bulunduğu farklı sektörlerden 250 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

"Kurallara dikkat edelim"

Maske, mesafe ve hijyen denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yapılan denetimler hakkında şunları söyledi:

"Esnafımız, vatandaşlarımız, alınacak önlemlere hep birlikte uyarsak sağlık çalışanlarımızın üzerindeki yükü hafifletip hep birlikte el ele verirsek virüsü yenebiliriz. Lütfen, tehlike geçinceye kadar hep birlikte mücadele edelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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