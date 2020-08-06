İlkadım zabıtadan geniş çaplı pandemi denetimi Samsun İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince iş yerlerinde geniş çaplı maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Samsun İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince iş yerlerinde geniş çaplı maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattim Demirtaş, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile birlikte ana caddeleri dolaşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İlkadım Belediyesi salgınla mücadele kapsamında ilçede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri kafe, fırın, güzellik ve spor salonları gibi iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Yapılan denetimlerde, imalathanelerin ve çalışanların maske kullanımı, sağlık karneleri, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği, üretimde kullanılan araç gereçlerin temizliği, uyarıcı afişlerin asılması gibi önem arz eden konular titizlikle incelendi.

Zabıta ekipleri bir yandan iş yerlerini gezerken İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu Saathane Meydanı'ndan başlayan denetimde iş yerlerini gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maske dağıtımı da yapılan denetim, Gazi Parkı'nda son buldu.

Salgın denetimleri sonrasında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şehrimizin değişik noktalarında vatandaşlarımızın maske takması, sosyal mesafeye uyması konusunda bir alan taraması yaptık. Gördüğümüz manzara bizi mutlu etti. Tabii, uymayanlar da var ama genelde insanlar kurallara uyuyor. Ülkemizde pandemi süreci devam ediyor. Rakamlarda yükselme olması bizi tedirgin etti. Halkımızın bu duruma gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Belediye olarak pandemi döneminde çok sıkı çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA