İlkadım zabıta ekipleri tarihi geçmiş ürünlere el koydu
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İlkadım zabıta ekipleri tarihi geçmiş ürünlere el koydu

Samsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

İlkadım zabıta ekipleri tarihi geçmiş ürünlere el koydu
17.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:17

Samsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Halkın sağlığı için çeşitli meslek kollarında denetimlerini aralıksız olarak sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Alo153 hattına gelen şikayet doğrultusunda Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir markete baskın düzenleyerek son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Marketteki ürünleri tek tek inceleyen zabıta personeli gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Markette satılan ürünlerin yarıdan fazlasının son kullanma tarihinin geçtiği ve bu ürünleri tezgah altında halka sunulduğu ve satışını yapıldığı tespit etti. Son kullanma tarihi geçen ürünlere el koyan zabıta, ekipleri ürünleri imha etti. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satmak suçundan da market sahibine ceza kesildi.

"Halkımızın sağlığı birinci önceliğimizdir"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Vekili Şerif Bahar, "Ne şekilde olursa olsun İlkadım halkının sağlığı ile oynamak isteyenlere müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. İlçemizde bazı satıcıların daha çok kazanmak için son kullanma tarihi geçmiş ya da taklit ürün satışına yöneldiğine dikkat çeken Bahar, "Bizler ilçe halkımızın sağlıklı ve temiz gıdalarla beslenmeleri için gece-gündüz demeden denetimlerimizi sürdürüyoruz. Birileri daha çok kazanacak diye halkımızın sağlığının tehlikeye düşmesine asla izin veremeyiz" dedi.

"Duyarlı vatandaşlara teşekkür etti"

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Her zaman olduğu gibi bu dönemde de zabıta ekiplerimiz halkımızın sağlığı için denetimlerini sürdürüyor. İnsanlarımızın sağlığı bizler için her şeyden çok daha önemli.İnsan sağlığına uygun üretim yapmayan yerleri, sahte veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketleri, vatandaşlarımız Alo 153 hattımızı arayarak ihbar etmelerini istiyoruz. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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