İlkadım Yerel Seçimlere Hazır

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım ilk günkü heyecanla seçime hazır" dedi.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, mahalle başkanları ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda yaklaşan yerel seçimler için yapılacak çalışmalar değerlendirilirken bir duygusu ile çalışılacağı mesajı verildi.

Akyüz: "İlçemiz ve ülkemiz için seçimlere hazırız"

Değerlendirme toplantısında açılış konuşmasını yapan AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, "AK Parti İlkadım ailesi olarak yönetim kurulu üyelerimizden kadın kollarımıza, gençlik kollarımızdan mahalle başkanlarımıza kadar teşkilatımızın tüm üyeleri ile yaklaşan seçimler için heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem il başkanımız hem ailemiz olarak gördüğümüz üyelerimizle hem de başkan adaylarımızla her zaman olduğu gibi uyum içerisinde ilçemiz ve ülkemiz adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İlkadım ilk günkü heyecanla çalışıyor"

Ardından söz alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de İlkadım'da ilk günkü heyecan ve coşku ile her kapıyı çalacağız. AK Parti'li Belediyecilik anlayışı ile birçok başarıya imza attığımız ilçemizde hem vatandaşlarımız hem de partimizin üyeleri ile el ele, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu birlik duygusu ile seçim çalışmalarımızı mahalle başkanlarımızdan il başkanımıza kadar her kademedeki aile bireylerimizle omuz omuza yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu seçimden de İlkadım'dan alnımızın akı ile çıkacağımıza inancımız tam. İlkadım konumu ve nüfusu açısından büyük bir potansiyele sahip. Bizler de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek bu seçimlerde de diğer seçimlerde olduğu gibi ülkemiz adına başarıyı yakalayacağız" şeklinde konuştu.

Aksu: "İlkadım'daki heyecanı şehrimize yayacağız"

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği toplantıda konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Öncelikle AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatımızın tüm üyelerine katılımları için teşekkür ederim. Mahalle başkanlarımızdan başlayarak gençlik ve kadın kollarımızla vatandaşımızın tamamına ulaşarak AK Parti'li belediyecilik anlayışını tekrar tekrar anlatacağız. Her kapıyı tek tek çalarak girmedik ev sıkmadık el bırakmayacağız. Bunun için İlkadım'ın hazır olduğunu görüyoruz. Heyecanımızı, coşkumuzu ve azmimizi diri tutarak bu seçimlerden en iyi sonucu alacağız. Sosyal belediyeciliğin en iyi temsilcisi olan AK Partimizin seçim sonrasında da vatandaşımıza en iyi hizmeti sunacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

