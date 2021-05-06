İlkadım Vefa Sosyal Destek ekipleri 13 bin 654 vatandaşın yardımına koştu
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İlkadım Vefa Sosyal Destek ekipleri 13 bin 654 vatandaşın yardımına koştu

İlkadım Vefa Sosyal Destek ekipleri 13 bin 654 vatandaşın yardımına koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekipleri pandemi sürecinde 13 bin 654 vatandaşın yardımına koştu.

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekipleri pandemi sürecinde 13 bin 654 vatandaşın yardımına koştu.

İlkadım Belediyesi koordinesinde hizmetlerine devam eden Vefa Sosyal Destek ekipleri pandeminin Türkiye'de etkili olduğu günden bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Tam kapanmada ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, tam kapanma döneminde 450, pandemin sürecinde ise toplam 13 bin 654 kişinin taleplerini karşıladı.

"4 bin aileye Hilal Kart ulaştı"

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik alışveriş kartı(Hilal Kart) ekmek kuponu, günde 1 öğün 3 çeşit sıcak yemek, gıda kolisi dağıtımına devam ediyor. İhtiyaç sahiplerinin e-devlet üzerinden, mahalle muhtarlarını tespiti ve kaymakamlıktan alınan bilgi havuzunda toplanan başvurular incelenerek ihtiyaç sahiplerine hane halkı sayısına göre miktar belirlenerek alışveriş kartları ve sosyal yardımlar veriliyor. Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından bu güne kadar 4 bin kart dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu kartlarla marketlerden gıda alışverişlerini yapabiliyor. Ramazan ayı sebebiyle ilçede iki bin aileye gıda kolisi yardımlarıyla sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri sergileniyor.

"Dışarı çıkmayın, 444 55 01 hattından bize ulaşın"

Pandeminin başladığı günden bu yana vefa ekiplerinin çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürdüğünü belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım'da ekiplerimiz bu güne kadar yaklaşık 13 bin 654 kişinin yardımına koştu. İletişim Merkezimizi arayan vatandaşlarımızdan gelen taleplerin yüzde 70'ın ilaç alımı oluştururken geri kalan yüzde 30'luk kısmı ise market ve gıda eksikleri oluşturuyor. Tabii, vefa ekiplerinin bu yardımının yanı sıra belediye olarak bu süreçte iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımızın yanında olduk. Hayat normale dönünceye kadar vefa destek grubumuz vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede karşılanması için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Bu zorlu süreçten bu arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla birlikte inşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Buradan tüm 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulanan hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum. Dışarı çıkmayın, 444 55 01 hattından bize ulaşın" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İlkadım Vefa Sosyal Destek ekipleri 13 bin 654 vatandaşın yardımına koştu
İlkadım Vefa Sosyal Destek ekipleri 13 bin 654 vatandaşın yardımına koştu
İlkadım Vefa Sosyal Destek ekipleri 13 bin 654 vatandaşın yardımına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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