İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser - Haberler

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İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

İhlas Haber Ajansı - Furkan Abrek Ünal - Kültür Sanat
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İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser Samsun'da düzenlenen Türk sanat müziği "Kış Konseri" büyük ilgi gördü.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen Türk sanat müziği "Kış Konseri" büyük ilgi gördü.

İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu "Kış Konseri" verdi. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser, belediyenin çok amaçlı konferans salonunda icra edildi.

Koro şefliğini Erdal Şahin'in yaptığı "Kış Konseri" katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. 34 kişiden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu müzik ziyafeti vererek vatandaşların kulaklarının pasını sildi. Toplamda 22 eserin seslendirildiği gecede katılımcılar Türk sanat müziğinin sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Sevilen eserlerin icra edildiği iki bölümden oluşan konsere İlkadım Belediyesi'nden görevliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eşsiz bir gece yaşadıklarını belirten müzikseverler, koroyu çok başarılı bulduklarını ifade etti.

İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Kültür Sanat

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